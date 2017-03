Jagers mogen nog niet schieten op kraaien en kauwen

De vertraging komt door de nieuwe natuurwet, zegt gedeputeerde Kramer in reactie op Sijmonsma zijn kritiek. Die is op i januari ingegaan.

De Faunabeheerseenheid (FBE) moet daar een plan op schrijven, hoe het in de provincie moet worden geregeld. De tijd is daar te kort voor, zegt gedeputeerde Kramer. Daarom hebben ze het in Fryslân niet gered en hij heeft de staatssecretaris daar ook voor gewaarschuwd. Maar, zegt Sijmonsma van de Friese jagersvereniging, in andere provincies hebben ze het wel op tijd gered. De jagers helpen boeren met het beschermen van het land en gewassen. Het is lastig dat ze nu niet in actie mogen komen, vindt hij.