Jan Atze Nicolai nieuwe wethouder voor PAL/GroenLinks

Jan Atze Nicolai (51) wordt de nieuwe wethouder van PAL/GroenLinks in de gemeente Leeuwarden. Nicolai volgt Isabelle Diks op. Zij is vorige week met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen en wordt donderdag beëdigd. Nicolai is al sinds 2002 raadslid voor PAL/GroenLinks. De partij rekent er daarom op dat hij een goede vertegenwoordiger van de partij zal zijn in het Leeuwarder college van b. en w.