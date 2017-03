Raad Vlieland praat over profielschets nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Vlieland vergadert binnenkort over de eisen voor een nieuwe burgemeester. Het gaat om een opvolger van waarnemend burgemeester Tineke Schokker die officieel tot 1 juli in functie is. Na het opstellen van de profielschets zal de sollicitatie-procedure worden opengesteld.

Vlieland hield in 2015 ook al zo'n procedure, maar tussen de 39 gegadigden zat toen geen goede bestuurder. Daarom werd besloten om een tijdelijke burgemeester aan te stellen, in de persoon van oud-gedeputeerde Tineke Schokker.