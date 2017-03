Scholen in Leeuwarden doen de komende tijd mee aan de Leeuwarder Mile. Dat is een initiatief van de stichting Sport voor Sport om kinderen op een laagdrempelige manier aan het hardlopen te krijgen.

Negen weken lang rennen de kinderen tussen de lessen door een paar keer in de week een Engelse mijl. Ze krijgen ook gastlessen over sport en werken naar een echte hardloopwedstrijd toe, de Kidsrun van LOOP Leeuwarden. De start van het hardloopproject is woensdag in het Cambuurstadion in Leeuwarden.