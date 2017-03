Olympisch zeilkampioen Marit Bouwmeester uit Warten gaat verder met haar broer Roelof als coach. Roelof Bouwmeester volgt Jaap Zielhuis op. Hij is bondscoach van de landelijke watersportbond geworden. Marit haar broer is al jaren haar sparringpartner en heeft ook de goede ondervindingen. De samenwerking bestaat dus al langer, maar het is nu officieel.

De eerste keer dat Marit Bouwmeester zeilt onder haar nieuwe coach is eind april, bij de World Cup in Hyéres.