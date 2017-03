Keeperstrainer Sierd van der Berg (48) uit Leeuwarden gaat aan het eind van het seizoen weg bij FC Groningen. Zijn contract loopt af en de partijen zijn het niet eens geworden over een verlenging. Van der Berg komt niet zonder werk te zitten, want hij is ook nog keeperstrainer bij Jong Oranje.

Sierd van der Berg was eerder tweede keeper bij SC Cambuur achter Fred Grim en Wim de Ron. Sierd van der Berg heeft ook een eigen keepersacademie.