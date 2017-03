Meer steun van overheid nodig voor energieneutraal wonen

In Drachten verbouwt Jorritsma Bouw een appartementencomplex van woningbouwvereniging Accolade met hetzelfde doel. Uiteindelijk wil Accolade 16.000 huizen naar nul op de meter brengen. De plannen zijn ambitieus, maar bij beide projecten moet er geld bij. De nationale overheid steekt miljarden in duurzame energieontwikkeling, net zoals zonnepanelen en windmolens. Maar voor energiebesparing is amper geld beschikbaar. Energiecoördinator Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden hoopt dat een nieuw kabinet voor een andere aanpak zal kiezen.