Multifunctioneel sportterrein voor Easterlittens

Alle sportverenigingen, de basisschool, dorpsbelang en direct omwonenden werken samen in een projectgroep. De Multisport Arena in Littens is een van de 24 projecten in de regio, waar de ambassadeurs van Noardwest-Fryslân een positief advies over hebben gegeven. De 24 projecten betekenen in totaal een investering van meer dan 1 miljoen euro in de leefbaarheid van de streek.