Telegraaf-directeur Harry de Wit stapt over naar Empatec

Harry de Wit (56) uit Sneek stapt over van de Telegraaf Media Groep naar Empatec. Op 1 mei volgt De Wit de hedendaagse directeur Henk van der Zwaag op. Het gaat om een opmerkelijke overstap van De Wit, want hij is nu nog directeur van Telegraaf Media Groep (TMG) in Amsterdam. Als voorzitter van de vereniging van Sneker zakenlui is De Wit nu ook al goed bekend met de bedrijven en gemeenten in het werkgebied van Empatec en zusteronderneming Pastiel.