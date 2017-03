Cambuurspeler Raymond Gyasi maakt per direct de overstap naar het Noorse Stabaek FC. Deze club speelt op het hoogste niveau in Noorwegen. De transferperiode sluit op 31 maart. De 22-jarige Gyasi kwam afgelopen zomer over van fan FC Emmen en speelde dit seizoen maar dertien keer voor de ploeg uit Leeuwarden. Gyasi was vaak geblesseerd.