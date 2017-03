Bij een autobedrijf aan de Jupiterweg in Leeuwarden zijn in de nacht van maandag op dinsdag verschillende auto's opengebroken. Daardoor is flinke schade ontstaan. Of er ook wat uit de auto's is gestolen, is nog niet bij de politie bekend.

Eerder deze week zijn bij een autodealer aan de Ried in Buitenpost velgen onder een auto vandaan gehaald. Ook werden er tachtig tot honderd oude accu's gestolen. De politie is in beide gevallen opzoek naar getuigen en tips over mogelijke daders.