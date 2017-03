Bij een bedrijf in Franeker heeft tussen de middag een korte brand gewoed. Het gaat om Frames Heat Transfer aan De Wieken, dat voor de olie- en gasindustrie werkt. Bij het bedrijf was brand ontstaan in een afzuiginstallatie. De brandweer heeft die uit elkaar gehaald en daarna het vuur geblust. Naast de schade aan de installatie is er wat rookschade ontstaan.