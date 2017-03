Drukke nacht Leeuwarder politie

De politie in Leeuwarden had het maandagavond en -nacht druk met dronken mensen. Een 50-jarige Leeuwarder werd aangehouden als verdachte van het vernielen van een auto op Achter de Hoven. De man viel op omdat hij op straat stond te schreeuwen. Een 47-jarige drankrijder uit Heiloo werd in Blessum aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Een 37-jarige Leeuwarder werd op de Zuidergrachtswal dronken uit de gracht gered. Agenten haalden de man met een sleepkabel uit het water en zetten hem bij de opvang van Zienn onder de douche.