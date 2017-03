Oud-statenlid Pieter Buisman moet terugbetalen

Oud-statenlid Pieter Buisman uit Drachten moet bijna 18.000 euro aan Provinciale Steten terugbetalen. Dat heeft de rechter in Groningen beslist. Buisman maakte bezwaar tegen de terugvordering en stapte in december naar de rechter. Het geld was bedoeld als subsidie voor partijen om een fractiemedewerker in te huren. Buisman, die in maart 2015 de Staten verliet, was van plan om een medewerker aan te stellen, maar het duurde volgens hem te lang voordat hij het geld kreeg.