De automobilist die maandag in Appelscha na een ongeluk door de brandweer uit de auto moest worden gehaald, is een 53-jarige inwoner van Assen. De man kwam door nog onbekende oorzaak op de Vaart in botsing met de auto van een 65-jarige vrouw uit Appelscha. De twee kwamen beide van een kant en botsten frontaal op elkaar.

De inwoner van Assen is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, de vrouw uit Appelscha naar dat in Assen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.