Oldeholtpaadster gewond na steekpartij, ruiten ingegooid

De politie heeft een 30-jarige inwoner van Wolvega aangehouden vanwege een steekpartij. De man zou maandagavond een man uit Oldeholtpade met een mes hebben gestoken. De gewonde man werd gevonden bij zijn huis. Hij had verwondingen aan zijn bovenlichaam. Ook waren de ruiten van zijn huis ingegooid door de man uit Wolvega. Die werd na de zoektocht van de politie gevonden in een huis in Wolvega. De man, die in de war was, dreigde de gaskraan open te draaien, maar kon later toch worden aangehouden. Hij is door de politie vastgezet.