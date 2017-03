Onderzoek naar gaswinning Heerenveen

De gemeente Heerenveen laat een onafhankelijk bedrijf onderzoek doen naar de gaswinning van Vermilion. Met de second opinion door Furgro hoopt het college antwoorden te krijgen op vragen van bewoners. Daarnaast gaat het college de uitkomsten mogelijk gebruiken in het advies aan het Rijk over de gaswinning bij Langezwaag. Kortgeleden bleek dat Vermilion al bijna twee jaar gas wint onder de woonwijk Skoatterwâld en het bedrijventerrein IBF, zonder dat er toestemming voor was.