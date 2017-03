Tzummarum onderzoekt noodzaak sporthal

Gaat de kaalslag in Tzummarum steeds maar door? Na de supermarkt, de dorpskroeg en de pinautomaat, dreigt nu ook de sporthal uit Tzummarum te verdwijnen. De exploitant houdt er deze zomer mee op en een nieuwe beheerder is er niet. De inwoners van het dorp moeten wat bedenken, als ze de sporthal willen openhouden. Maandagavond werd er gepraat, in de sporthal. Er wordt nu eerst een inventarisatie gemaakt. Is er behoefte aan een toekomstbestendig multifunctionele ontmoetingsplek in Tzummarum/Firdgum?