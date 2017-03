Gemeenten bereiken akkoord over groenpersoneel Caparis

De gemeenten Leeuwarden, West- en Ooststellingwerf en Achtkarspelen nemen op 1 april definitief de groenmedewerkers van werkvoorziening Caparis in eigen dienst. Dat zei wethouder Andries Ekhart van de gemeente Leeuwarden maandagavond tijdens de commissievergadering. De gemeenten zijn het daarover eens geworden met de vier andere gemeenten, die hun groenmedewerker voorlopig via Caparis blijven inhuren. Wethouder Ekhart is 'opgelucht' over het akkoord en ziet de herinrichting van Caparis een stuk zonniger in dan twee weken geleden.