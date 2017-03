Realisatie windpark Nij Hiddum-Houw komt steeds dichterbij

De provincie moet in het milieu-effectrapport over het windpark Nij Hiddum-Houw helder aangeven, waarom er gekozen is voor de locatie aan de kop van de Afsluitdijk. Er moet ook goed worden nagedacht over de opstelling van de windmolens. Dat adviseert de commissie voor milieu-effectrapportage. Die commissie waakt er voor dat het milieu goed wordt meegewogen in de besluitvorming. Daarmee komt de realisatie van het windpark Nij Hiddum-Houw steeds dichterbij.