VIDEO: Slang schrokt hyena op, gefilmd door Leeuwarder

In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt de 35-jarige Bakker over het indrukwekkende moment dat hij de slang met de hyena zag."Bij aankomst zagen we de slang met een hyena in een wurggreep. Volgens onze gids was het beest al dood maar hield de python hem nog even in de verstikkende greep om daar zeker van te zijn. Daarna schrokte de slang de hyena naar binnen. Ongelofelijk. Het duurde twintig minuten maar ik heb mijn filmpje op sommige punten versneld."

Bakker zegt ook dat hij intussen een deal heeft met een van de grootste persbureaus op het gebied van social media, Storyful. "Zij krijgen 30 procent van de opbrengst, ik zeventig. Geen idee hoeveel mijn filmpje gaat opbrengen. Dat hoor ik eind van de maand."

