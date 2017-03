Betalen met vals geld leidt tot werkstraffen

Een 22-jarige inwoner van Harlingen en een 42-jarige Leeuwarder hebben maandag werkstraffen gekregen voor het betalen met valse briefjes van 50 euro. De man uit Leeuwarden kocht in oktober een laptop en kreeg toen de nepbiljetten. Hij wilde er een handeltje met de Harlinger mee betalen, maar die had snel in de gaten dat het om vals geld ging. In plaats van naar de politie te gaan, betaalde hij er op zijn beurt een nagemaakte mobiel mee. De zogenaamde 'cloontelefoon' koste 100 euro en kwam van een handelaar in Buitenpost.