Onderzoek naar haalbaarheid eigen energiebedrijf Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden gaat onderzoeken of de komst van een Leeuwarder Energiebedrijf haalbaar is. Met het eigen energiebedrijf zou Leeuwarden beter en sneller kunnen overgaan op duurzame energie. Leeuwarden wil in 2020 16 procent minder fossiele energie, zoals aardgas- en olie, gebruiken. Zeker nu een paar partijen aardwarmte (geotermie) naar boven wil halen in de gemeente Leeuwarden, wil de PvdA zo'n eigen energiebedrijf creëren.