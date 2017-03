Een 51-jarige vrouw uit Marum is maandagmiddag in Leeuwarden betrapt op het stelen van twee telefoons met een waarde van 1384 euro. Dat gebeurde in een winkel aan De Centrale. De vrouw verzette zich hevig toen een beveiliger haar wilde aanhouden. Omdat de vrouw al eens eerder was veroordeeld wegens diefstal, is ze ingerekend en wordt ze voorgeleidt aan de rechter-commissaris.