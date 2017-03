Bijna 1100 nieuwe starters erbij in eerste twee maanden

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn in Fryslân 1068 starters een eigen bedrijf begonnen. Dat zijn er net wat meer dan vorig jaar. De meeste zijn als ZZP'er begonnen in een grote verscheidenheid aan branches. Een van hen is Jellie de Boer uit Burgum die startte met het bedrijf Subsidiestipe. Nadat ze voor familie een subsidie-aanvraag had geregeld, zag ze dit gat in de markt. Er komt heel wat kijken bij de vaak complexe aanvragen die per geval ook weer sterk verschillen.