Kerk Zurich overgedragen aan stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft nu 49 kerken. Maandag is de dorpskerk van Zurich overgedragen aan de stichting en later deze maand volgen de kerken van Jelsum en Koarnjum. Verder is de stichting in gesprek over nog een aantal kerken.

De kerk van Zurich is beeldbepalend voor het kleine dorp achter de zeedijk. De kerk is gebouwd in 1864 in neo-renaissancestijl en heeft een bijzonder toren. Een aantal jaren geleden is de kerk liefdevol gerestaureerd, maar het onderhoud wordt een te zware last voor de kleine kerkelijke gemeente.