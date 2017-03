Moeder Marianne Vaatstra gekort op uitkering

De moeder van Marianne Vaatstra is gekort op haar uitkering als gevolg van haar juridische strijd mei publicist Wim Dankbaar. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Maaike Terpstra moest vorige maand 73 euro inleveren, door getwist over dwangsommen. Wim Dankbaar is veroordeeld tot het betalen van dwangsommen, omdat hij illegaal stukken uit het dagboek van Mariannes moeder heeft gepubliceerd. Hij wilde zo een complot aan het licht brengen over de toedracht van de moord.