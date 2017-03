Koorman Bouwe Dijkstra gestorven

Een van de oprichters van het Martini Jongenskoor uit Sneek is zondag op 71-jarige leeftijd gestorven. Het gaat om Bouwe Dijkstra, die in 1995 met Dirk Donker het initiatief nam voor het koor. Dijkstra was ook de man achter de Koorschool Noord Nederland en het jongenskoor in Roden. Hij was al een tijd ernstig ziek. Dijkstra wordt aankomende vrijdag begraven. Bij het afscheid zullen ook een aantal koren optreden.