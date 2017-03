Geschil over coffeeshop in Heerenveen

De gemeente wil niet meer dan drie coffeeshops. Er waren in het verleden vijf, maar Heerenveen heeft in haar beleid vastgelegd dat het maximum nu op drie ligt. De Raad van State vraagt zich af waarom, want het aantal van vijf heeft nooit problemen opgeleverd.

De woordvoerster van de gemeente zegt dat Heerenveen openbare orde en veiligheid en volksgezondheid belangrijk vindt. De man uit Wolvega wil een vergunning, maar ook schadevergoeding. Hij zegt dat hij al jaren omzet misloopt, omdat hij nu niets mag. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.