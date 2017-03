Anna van Hannover krijgt straat naar haar vernoemd

Leeuwarden krijgt een Anna van Hannoverlaan. Anna van Hannover was getrouwd met stadhouder Willem IV en woonde van 1734 tot 1747 in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Ze was heel kunstzinnig en heeft op dat gebied ook veel voor Leeuwarden gedaan. Zo betaalde ze uit eigen zak een nieuw orgel voor de Waalse kerk. Acht jaar geleden was er al een Anna van Hannoverjaar. Nu wordt het pad tussen de Beijerstraat en de Sint Anthonystraat naar haar vernoemd.