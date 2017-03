Scholieren schrijven Passieverhaal in het Fries

Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van het Liudger College in Burgum hebben het passieverhaal volgens Mattheüs overgezet in het Fries. Ze hebben daarbij de bijbel in gewone taal gebruikt. Het verhaal is daardoor opgeschreven in korte begrijpelijke zinnen. Het boekje wordt de komende weken verspreid op scholen en in kerken in de hele provincie. Aanleiding is dat het televisiespektakel The Passion dit jaar in Leeuwarden wordt opgevoerd. Dat is op Witte Donderdag 13 april.