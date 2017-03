"Jeen Wester was een icoon van de schaatssport"

Oud-schaatser Jeen Wester uit Earnewâld, die dit weekeinde overleden is, was een icoon van de schaatssport. Hij vierde grote successen op de langebaan en als marathonschaatser in de jaren zestig en zeventig. Maar ook was hij actief als organisator. Zo is hij de bedenker van de 100 kilometer van Earnewâld, die in 1963 voor het eerst werd verreden.