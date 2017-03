Bert Jonker: "Het was een knal van hier tot Tokio"

Op dat moment was de man wat aan het rommelen bij een van de deuren van de auto van Jonker. Het leek erop als wilde de verdachte bij Jonker in de auto stappen. Dit verbaasde Jonker en hij vroeg de man dan ook om weg te gaan. Hierop keek de verdachte Jonker aan en vroeg hem "Herken je mij niet meer?".

Pistool

Terwijl de verdachte dit zei, richtte hij zijn pistool op Jonker. "Op dat moment kun je drie dingen doen: fight, fly or freeze." Vechten (fight) kon niet, omdat hij in zijn auto zat en verstijven (freeze) past niet bij hem, dus ging Jonker er vandoor. "Op dat moment hoorde ik 'peng' en klaarblijkelijk werd mijn hand geraakt." Jonker wordt van dichtbij in zijn hand geschoten, terwijl hij probeert te vluchten met zijn auto. "Het was zo dichtbij allemaal. Het was een knal van hier tot Tokio." Hij ramt in zijn vlucht een aantal auto's op het parkeerterrein. "Ik ben doorgereden tot het eind van het parkeerterrein waar wat mensen waren en daar ben ik gestopt, uitgestapt en ben ik richting Vesta gegaan."

"Gezicht vergeet ik nooit meer"

Jonker herkende de man die op hem schoot meteen. "Namen ben ik niet zo goed in, maar een gezicht vergeet ik nooit meer." De verdachte, Charles Reinier van der Wouden, had 2,5 jaar geleden een zakelijk geschil met Jonker. Jonker zou zijn bedrijf overnemen, maar dit ging niet door. De verdachte ging niet lang daarna failliet. Jonger zegt dat hij toen nog vier medewerkers van de verdachte kon overnemen. "Ik snap niet waarom hij zo kwaad kon worden op mij. Hij dacht misschien wel dat ik zijn hele bedrijf had overgenomen. Maar meneer heeft er zelf een zootje van gemaakt." Daarna probeerde de verdachte Jonker twee jaar lang te chanteren en kwam het dus op 7 januari tot een aanslag op Jonker.

"Heel verdrietig"

Het duurde even bij Jonker om de schietpartij te verwerken. "De eerste anderhalve week was ik heel verdrietig. Dan denk je 'Hoe kan het nou dat iemand zo boos op je is?' Dat vind ik heel raar. Ik kan dat zelf niet begrijpen." De schietpartij kwam dan ook als een complete verrassing voor Jonker. "Ik begrijp er niks van en ik laat mijn leven hier ook niet door leiden."

Maatregelen

Het incident heeft het leven van Jonker veranderd. "Mijn leven bestaat nu uit twee gedeelten, een voor het incident en een na het incident. Ik stond altijd onbevangen in het leven. Het is niet zo dat ik nu altijd achterom kijk, maar we hebben wel de nodige maatregelen genomen, zoals camerabeveiliging." Jonker heeft drie weken in een zogeheten 'safe house' gezeten, voor zijn eigen veiligheid. Toen heeft hij ook een aantal tips gekregen om zich veilig te voelen. Intussen voelt hij zich vrij om zijn openbare leven weer op te pakken.

De schutter is nog altijd niet opgepakt. Er is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd, hij is mogelijk in het buitenland.