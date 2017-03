Veel afval gevonden bij controle in buitengebied

De politie, de provincie en Staatsbosbeheer hebben bij een grote controle weer veel afval gevonden in het buitengebied in Fryslân, Groningen en Drenthe. Het was minder dan voorgaande jaren, maar er zijn wel meer processen verbaal uitgedeeld. Bij het vuil dat werd gevonden, zat onder andere een stapel vervalst geld, twee bankstellen, 120 kuub paardenstront en een behoorlijke hoeveelheid asbest. En er waren mensen die een bon kregen omdat ze de hond los lieten lopen waar dat vanwege het broedseizoen niet was toegestaan.