Friese winnaars bij vakkampioenschappen

Drie studenten van ROC De Friese Poort zijn in de prijzen gevallen bij de nationale vakkampioenschappen in Amsterdam. De 17-jarige Sven van der Zee uit Leeuwarden werd nationaal vakkampioen webdesigner. Dylan Hiemstra van 19, ook uit Leeuwarden, werd nationaal kampioen applicatie-ontwikkelaar. En de 19-jarige Hylke Bootsma uit Sexbierum werd tweede in de categorie meubelmaker. Aan de vakkampioenschappen deden honderden vmbo- en mbo leerlingen uit heel Nederland mee.