Idee links blok goed ontvangen in Fryslân

Ook GroenLinks in Fryslân vindt het idee van een linkse samenwerking niet onlogisch, maar voorzitter Jochem Knol zegt tegelijkertijd dat het niet te haastig moet. "Dit soort processen kosten tijd", zegt hij. Voordat er knopen worden doorgehakt, moeten eerst alle voors en tegens van een links blok in beeld zijn. Knol wijst er ook op dat er niet alleen overeenkomsten, maar ook verschillen tussen de partijen zijn. Het tempo dat Plasterk voor ogen heeft, gaat Knol te hard. Volgens hem is het niet reeël om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tot een samenwerking te komen. De SP in Fryslân is groot voorstander van meer samenwerking op links. "Daar staan wij zeker voor open", zegt Fenna Feenstra, voorzitter van de SP-Statenfractie.