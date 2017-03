Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto is maandagochtend een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de N357 en de Doniaweg in Hallum. De auto kwam tegen de zijkant van de vrachtwagen tot stilstand. De gewonde bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk zorgt voor overlast op de weg en agenten regelen op het moment het verkeer om de overlast te verminderen.