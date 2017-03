UNIS Flyers verliest in Den Haag met 5-3

Het was een spannende wedstrijd waarin beide ploegen om de beurt de leiding namen. Pas in de laatste minuten van de derde periode liep Hijs Hokij uit naar 5-3. De doelpunten van de Flyers werden gemaakt door Pippo Limnell Finocchiaro, Kevin Nijland en Adam Bezak.

Woensdag 22 maart staat de derde wedstrijd in de finalereeks op het programma. De Flyers komen dan in actie in thuisstadion Thialf. De finale wordt gespeeld volgens het 'beste van 5'-principe.