Sipke Hulshoff: "Wedstrijd was eerste 30 minuten grandioos"

Ook trainer Sipke Hulshoff zag dat Cambuur de betere ploeg was in Volendam: ''Wij speelden de eerste 30 minuten grandioos. Na de 1-0 hadden wij ook moeten doordrukken naar de 2-0, want wij hadden de Volendammers op de knieën. Ook in de tweede helft hadden wij de beste kansen. Als er vanavond een ploeg had moeten winnen, dan waren wij dat.'' Toch was Hulshoff niet erg teleurgesteld: ''Het is jammer dat wij de 2-0 niet maakten, want dan voetbalden wij deze wedstrijd gewoon gemakkelijk uit. Nu stappen wij hier met 1-1 van het veld af en daar moet je vrede mee hebben. Volendam is ook gewoon een goede ploeg.''

"We waren het even kwijt"

Aanvoerder Erik Bakker vond dat zijn ploeg het meeste recht had op de overwinning: "Ik baal wel enigszins. Maar we moeten ook reeël zijn dat we een groot deel van de wedstrijd minder goed hebben gespeeld." Dat Volendam terug kon komen in de wedstrijd had te maken met een verandering van tactiek: ''Op een gegeven moment gaan zij sneller druk zetten en wij hadden daar moeite mee. Ze scoren dan die goal en toen waren we het even kwijt." Toch zag Bakker ook een positieve kant van het gelijkspel want ''een punt bij een ploeg die gelijk met je staat is niet slecht'', aldus Bakker.

"We voetballen voor 3 punten"

Doelpuntemakker Sander van de Streek baalde van het gelijkspel: "We voetballen voor 3 punten en ik denk dat we over de hele wedstrijd de betere ploeg zijn geweest. Helaas levert dat maar 1 punt op. Dat is balen. Maar goed, we staan er nog steeds goed voor."