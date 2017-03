Experiment met vossenschermen om weidevogel te beschermen

Op basis van ervaringen in Noord-Holland zou de introductie van zogenoemde vossenschermen in Fryslân weleens hele goede resultaten kunnen opleveren. Op verschillende vogelrijke locaties in Fryslân experimenteren natuurbeheerders deze lente met deze schermen om weidevogelnesten te beschermen. Het gaat om twee gespannen draadjes met stroom erop bij een relatief brede vaart, een op 15 centimeter hoogte en de ander op 40 centimeter.