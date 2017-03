Schutter tegen zakenman Bert Jonker: "Herken je mij nog?"

De Heerenveense zakenman Bert Jonker laat zich niet leiden door angst, zo zegt hij in zijn eerste interview sinds het schietincident op 7 januari na het EK schaatsen op Thialf. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand nadat hij een pistool tegen zijn hoofd kreeg. De schutter vroeg hem: "Herken je mij nog?" Zijn hand is grotendeels hersteld, maar de onbevangen houding van de zakenman naar mensen toe is veranderd. Hij heeft een tijd in een zogenaamd safehouse gezeten, maar kan zich nu weer vrij bewegen.