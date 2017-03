SC Heerenveen komt net tekort tegen koploper Feyenoord

In de beginfase was Heerenveen de betere. De Heerenveners kwamen in de 18de minuut verdiend op een voorsprong door een benutte penalty van Reza. Feyenoord kwam in de tweede helft echter sterk terug. Na verschillende kansen scoorde Jörgensen de gelijkmaker en maakte Vilhena de 2-1. In de spannende slotfase kregen beide ploegen kansen, maar het bleef 1-2.

In de laatste negen wedstrijden won Heerenveen maar een keer en werden er maar 5 punten behaald.