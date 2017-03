Jurgen Streppel: "Ik heb een geweldige wedstrijd gezien"

Toch zag Streppel ook lichtpunten na de nederlaag: "Slechter dan vorige week (verlies tegen Excelsior) kon ook bijna niet. Ik vind ook dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Na de winterstop hebben we bij vlagen prima voetbal laten zien, maar we staan elke keer met lege handen. En dat wordt wel vervelend. Dat irriteert mateloos." Het was al de negende wedstrijd op rij dat Heerenveen niet kon winnen.

"Misschien wel terecht verloren"

Verdediger Lucas Bijker was na de wedstrijd zeer teleurgesteld. Hij vond de nederlaag misschien wel onterecht: "Op basis van de eerste helft is de nederlaag onverdiend. Maar op basis van de tweede helft, waar we op het middenveld overlopen worden, is het misschien wel terecht." Heerenveen moest in de tweede helft steeds verder achteruit, en dat zag Bijker ook: "Ik denk dat we de strijd op het middenveld verloren, en dat we daardoor achteruit werden gedrongen. Dan wordt het lastig tegen Feyenoord."

De ploeg uit Rotterdam is nog altijd koploper in de eredivisie. Kan de ploeg nog kampioen worden? "Als zij elke wedstrijd dit kunnen brengen terwijl ze niet goed spelen, dan verdienen ze het om kampioen te worden," zo zegt Bijker over de titelkansen van Feyenoord.