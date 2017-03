Vechtpartijen na afloop van SC Heerenveen-Feyenoord

Na afloop van de wedstrijd SC Heerenveen - Feyenoord is het op verschillende plaatsen in Heerenveen onrustig geweest. In of bij het stadion zijn stewards aangevallen door een groep SC Heerenveensupporters. Eén steward raakte daarbij gewond en zal daarom aangifte doen. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Ook waren er schermutselingen op andere plaatsten in Heerenveen, waaronder bij de McDonalds. Er zijn in totaal vijf aanhoudingen verricht, tegen één persoon is er proces verbaal opgemaakt.