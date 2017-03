Doelpuntloze wedstrijden voor SWZ en VV Heerenveen

In de hoofdklasse A heeft Sneek Wit Zwart zondag met 0-0 gelijk gespeeld tegen SDO uit Bussum.

Het was een zwaarbevochten punt voor de Snekers. In de eerste helft moest keeper Kevin van der Meulen een paar belangrijke reddingen maken. Ook in de tweede helft waren de bezoekers de betere ploeg. Zo raakte SDO even na rust de paal toen Van der Meulen wat te ver van zijn goal stond. Toch kon Sneek standhouden en zo een punt pakken. Sneek Wit Zwart blijft daardoor op de zesde plek in de hoofdklasse staan.