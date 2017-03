Gelijkspel voor Cambuur ondanks vroege voorsprong

Vanuit het niets was het in de 34e minuut Kevin van Kippersluis die vrij kon inschieten. Cambuur had het daarna zwaar maar haalde zonder verdere schade de rust.

In de tweede helft was het bepaald geen hoogstaande wedstrijd. Volendam was als eerste de gevaarlijkste ploeg. Zo moest keeper Harm Zeinstra in actie komen op een schot van Volendammer Enzo Stroo. Daarna probeerde Cambuur de druk op te voeren en dat lukte. Stefano Lilipaly raakte de lat, en Jamiro Monteiro en invaller Tarik Tissoudali waren dichtbij een doelpunt, maar meer dan 1-1 zat er niet in.