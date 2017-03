Darter Danny Noppert verliest finale in Venray

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zaterdagavond een finaleplaats behaald op het HAL Open darttoernooi in Venray. In de finale was de Engelsman Mark McGeeney met 3-1 in sets te sterk voor Noppert.

McGeeney is op dit moment de man in vorm bij de BDO-bond. Hij won anderhalve maand geleden ook al de Dutch Open in Assen. De andere Friese darters waren zaterdag niet zo succesvol. Richard Veenstra uit Ossenzijl verloor in de laatste zestien van Christiaan de Boer.

Zondag staan in Venray de HAL Masters op het programma.