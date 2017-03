Een geparkeerde auto is zaterdagnacht in de Javastraat in Leeuwarden uitgebrand. De auto is daardoor volledig vernield. De brandweer had het vuur snel onder controle en een auto die achter de brandende auto stond kon nog net op tijd worden verplaatst door de eigenaar.

De politie denkt dat de auto in brand is gestoken. In januari werden ook al een aantal auto's in brand gestoken in Leeuwarden.