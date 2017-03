UNIS Flyers wint in overtime van Den Haag

De ijshockyers van de UNIS Flyers speelden zaterdagavond in eigen huis de eerste wedstrijd om het kampioenschap van de BENE-league tegen HIJS Hokij in Den Haag. Na een fel begin en hoog tempo van beide teams kwamen de Feansters met 2-0 voorsprong uit de eerste periode. In de tweede periode scoorde de thuisploeg de derde. Na een halfuur spelen lukte het Den Haag om wat terug te doen, kort daarop stond het al 3-2. Kort voor het einde van de wedstrijd werd het gelijk. In overtime scoorde Kevin Nijland voor de Flyers de 4-4.