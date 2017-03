Tristan Bangma haalt duizend euro op met statiegeldactie

Paralympisch sporter Tristan Bangma heeft met zijn statiegeldactie 1.063,90 euro opgehaald. Supermarkten in de regio van Donkerbroek deden mee aan de actie. Geld van lege flessen ging naar de Stichting Tristan, die daar een nieuwe carbon-tandem voor wil aanschaffen. Die kost 10.000 euro. Tristan is zaterdag bij de winkels geweest om het geld op te halen. Hij is erg blij met het bedrag."Dit was een zeer aangename verrassing en we willen dan ook langs deze weg alle donateurs en winkeliers ontzettend hartelijk danken!!!"